Зеленский «уколол» Меркель ремаркой о поставках оружия — брифинг в Киеве

https://racurs.ua/n159122-zelenskiy-ukolol-merkel-remarkoy-o-postavkah-orujiya-brifing-v-kieve.html

Ракурс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский 22 августа после часовой встречи в Киеве вышли к прессе.

На брифинге Меркель выразила «высокое уважение» к реформам в Украине, а Зеленский еще раз поблагодарил Меркель за постоянную поддержку.

Впрочем, несколько раз Зеленский апеллировал к необходимости большей поддержки Украины Германией.

В ответ на один из вопросов украинский лидер отметил, что о военной поддержке Киева заявили США и Великобритания, а на призыв к Берлину в ФРГ ответили отказом.

«Северный поток-2»

Это политический вопрос и тема безопасности. Его использование приведет к большим рискам для Украины. И это будет на руку только России, — сообщил Зеленский о газопроводе РФ.

Меркель ответила, что «Северный поток-2» является не только немецко-российским проектом, но европейским, поэтому подлежит юрисликции европейского права.

Мы не вели эти переговоры с немецкой стороны, но с европейской. В европейских рамках Германия будет выступать за новые санкции, если Россия захочет использовать газопровод в качестве оружия, — сказала она и добавила, что соглашение о транзите газа нужно продолжить.

Зеленский сообщил, что «инициирует консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ по поводу газопровода», «транзит через Украину должен продолжаться и после 2024 года», а «газ нельзя использовать, как оружие».

«Крымская платформа»

На вопрос о том, почему Меркель не принимает участия в «Крымской платформе», она напомнила, что аннексию Крыма Россией считает нарушением международного права — позиция Германии не изменилась.

Министр энергетики и экономики ФРГ приедет вместо министра иностранных дел Гайко Мааса, потому что тот сейчас занят проблемой Афганистана.

Донбасс

Зеленский заявил, что у Украины, Германии и Франции должна быть консолидированная позиция по Донбассу, поскольку «пока отсутствует прогресс, давление на Россию должен храниться»

Меркель признала, что минские соглашения не дали ожидаемых результатов, но призвала не отвергать этот формат даже после отставки.

По нормандскому саммиту нет движения, мы должны разработать повестку дня для встречи, — сообщила Меркель.

Переговоры Меркель и Зеленского сегодня продолжатся во время ланча в расширенном формате.