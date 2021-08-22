Зеленський “вколов” Меркель ремаркою про постачання зброї — брифінг в Києві, скріншот відео

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Ракурс

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський 22 серпня після годинної зустрічі в Києві вийшли до преси.

На брифінг Меркель висловила «високу повагу» до реформ в Україні, а Зеленський ще раз подякував Меркель за постійну підтримку.

Утім, декілька разів Зеленський апелював до необхідності більшої підтримки України Німеччиною.

У відповідь на одне з питань український лідер зазначив, що про військову підтримку Києва заявили США та Велика Британія, а на заклик до Берліна ФРН відповіла відмовою.

«Північний потік-2»

Це політичне і безпекове питання. Його використання призведе до великих ризиків для України. І це буде на руку тільки Росії, — повідомив Зеленський.

Меркель відповіла, що «Північний потік-2» є не тільки німецько-російським проектом, але європейським, тому підлягає європейському праву.

Ми не вели ці переговори з німецького боку, але з європейського. В європейських рамках Німеччина виступатиме за нові санкції, якщо Росія захоче використати газогін як зброю, — сказала вона і додала, угоду про транзит газу потрібно продовжити.

Зеленський повідомив, що «ініціює консультації з Єврокомісією та уряду ФРН щодо газогону», «транзит через Україну має продовжуватися і після 2024 року» і «газ не можна використовувати, як зброю».

«Кримська платформа»

На питання про те, чому Меркель не бере участь у «Кримській платформі», вона нагадала, що анексію Криму Росією вони вважають порушенням міжнародного права — позиція Німеччини не змінилася. Міністр енергетики та економіки приїде замість міністра закордонних справ Гайко Мааса, тому що той наразі зайнятий проблемою Афганістану

Донбас

Зеленський заявив, що Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію по Донбасу, оскільки «поки відсутній прогрес, тиск на Росію повинен зберігатися»

Меркель визнала, що мінські угод не дали очікуваних результатів, але закликала не відкидати цей формат навіть після її відставки.

Щодо нормандського саміту немає руху, ми маємо розробити порядок денний для зустрічі, — повідомила Меркель.

Переговори Меркель та Зеленського сьогодні продовжаться під час ланчу у розширеному форматі.