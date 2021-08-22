На заході України 23 серпня очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n159121-grozy-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-23-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 23 серпня продовжить зазнавати впливу поля підвищеного тиску, що загалом передбачатиме меншу кількість хмар та більш комфортні температури.

У західній частині країни та частини центральних областей очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території — без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, у Тернопільській, Київській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 23 серпня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +13…+15°, вдень — піднімуться до +23°…+25°. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с.

Погода у Львові 23 серпня передбачає короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці видимість погіршуватиме слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень — +19…+24°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +14…+16°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові 23 серпня очікується без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +13…+15°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Очікується температура повітря +12…+14° вночі та +24…+26° вдень. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.