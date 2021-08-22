На западе Украины 23 августа ожидаются осадки

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Ракурс

Погода в Украине 23 августа продолжит подвергаться влиянию поля повышенного давления, что в целом предусматривает меньшее количество облаков и более комфортные температуры.

В западной части страны и части центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в Тернопольской, Киевской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 23 августа будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +13…+15°, днем — поднимутся до +23°…+25°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Погода во Львове 23 августа предусматривает кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром видимость будет ухудшать слабый туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, днем — +19…+24°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток, переменная облачность. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — +25…+27°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +25…+27°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове 23 августа ожидается без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +13…+15°, днем — +25…+27°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью, днем — дождь, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +12…+14° ночью и +24…+26° днем. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.