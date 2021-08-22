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Ракурс
Из аэропорта Кабула пытаются вылететь тысячи человек фото: Офис президента

США просят Украину помочь в эвакуации из Афганистана, заявили у Зеленского

22 авг 2021, 14:19
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США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана, власть в котором недавно захватили боевики движения «Талибан», людей, которым угрожает опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что Украина согласилась помочь с вывозом людей из столицы Афганистана Кабула с последующим их перемещением в США или другие страны.


Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине. Соединенные Штаты также помогают Украинскому государству в операциях по эвакуации наших граждан, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, сегодня, 22 августа, утром в Украину прибыл военно-транспортный самолет, которые привез из Кабула 83 человека, среди них 31 украинца. По информации властей, в Афганистане остаются еще более 100 граждан Украины, их планируют вскоре эвакуировать.

Источник: Ракурс


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