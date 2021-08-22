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В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана, скриншот видео

Эвакуация из Афганистана — в Украине сел самолет из Кабула (ВИДЕО)

22 авг 2021, 09:14
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В Киеве сел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных cил Вооруженных сил Украины с эвакуированными из Афганистана людьми.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщила журналист «Радіо Свобода» Марьяна Драч,

Этот самолет вчера, 21 августа, вылетел из аэропорта столицы Афганистана Кабула. Некоторое время он находился на аэродроме в Исламабаде (Пакистан).

В целом из Афганистана самолетом эвакуировали 83 человека, среди них 31 гражданин Украины.

Это все граждане Украины, которые на момент вылета борта могли попасть в аэропорт, которых буквально провели через все сложности и блокпосты, и посадили на наш борт, — заявил на брифинге в аэропорту министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что среди эвакуированных самолетом иностранцев есть журналисты.

15 августа, на фоне вывода из Кабула американских войск, боевики движения «Талибан» окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Впоследствии в «Талибан» заявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Из-за захвата Кабула талибами толпы афганцев начали собираться в районе местного аэропорта, который для многих остался единственным способом выбраться за пределы контролируемой талибами территории.

Источник: Ракурс


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