В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана, скриншот видео

https://racurs.ua/n159112-evakuaciya-iz-afganistana-v-ukraine-sel-samolet-iz-kabula-video.html

Ракурс

В Киеве сел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных cил Вооруженных сил Украины с эвакуированными из Афганистана людьми.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщила журналист «Радіо Свобода» Марьяна Драч,

Этот самолет вчера, 21 августа, вылетел из аэропорта столицы Афганистана Кабула. Некоторое время он находился на аэродроме в Исламабаде (Пакистан).

В целом из Афганистана самолетом эвакуировали 83 человека, среди них 31 гражданин Украины.

Это все граждане Украины, которые на момент вылета борта могли попасть в аэропорт, которых буквально провели через все сложности и блокпосты, и посадили на наш борт, — заявил на брифинге в аэропорту министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что среди эвакуированных самолетом иностранцев есть журналисты.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj

— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

15 августа, на фоне вывода из Кабула американских войск, боевики движения «Талибан» окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Впоследствии в «Талибан» заявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Из-за захвата Кабула талибами толпы афганцев начали собираться в районе местного аэропорта, который для многих остался единственным способом выбраться за пределы контролируемой талибами территории.