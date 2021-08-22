У Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159112-evakuaciya-z-afganistanu-v-ukrayini-siv-litak-z-kabulu-video.html

Ракурс

У Києві сів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних cил Збройних сил України з евакуйованими з Афганістану людьми.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила журналіст «Радіо Свобода» Мар’яна Драч,

Цей літак учора, 21 серпня, вилетів з аеропорту столиці Афганістану Кабула. Деякий час він перебував на летовищі в Ісламабаді (Пакистан).

Загалом з Афганістану літаком евакуювали 83 особи, серед них 31 громадянин України.

Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких буквально провели через всі складнощі і блокпости, і посадили на наш борт, — наголосив під час брифінгу в аеропорту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що серед евакуйованих літаком іноземців є журналісти.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj

— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

15 серпня, на тлі виведення з Кабулу американських військ, бойовики руху «Талібан» оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. Згодом у «Талібані» заявили, що контролюють всю територію Афганістану.

Через захоплення Кабулу талібами натовпи афганців почали збиратися в районі місцевого аеропорту, який для багатьох залишився єдиним способом вибратися за межі контрольованої талібами території.