Тему нового засідання РНБО анонсував Данілов

Олексій Данілов, фото: Офіс президента України

https://racurs.ua/ua/n159111-temu-novogo-zasidannya-rnbo-anonsuvav-danilov.html

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), розповів, яку проблему планують розглянути під час нового засідання цього відомства.

За словами Данілова, планується проведення засідання РНБО щодо лісової галузі. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Данілов наголосив, що ситуація із цією галуззю в Україні є проблемною.

У нас на сьогоднішній день лісова галузь — це галузь кумівства за нашими дослідженнями, — наголосив секретар РНБО.



Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвитку лісової галузі, — додав він.

Нагадаємо, на останньому засіданні РНБО, яке відбулося 20 серпня, було вирішено запровадити санкції щодо народного депутата Андрія Деркача, засновника інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, а також проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій.