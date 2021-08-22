Тему нового заседания СНБО анонсировал Данилов

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Алексей Данилов, фото: Офис президента Украины
Тему нового заседания СНБО анонсировал Даниловhttps://racurs.ua/n159111-temu-novogo-zasedaniya-snbo-anonsiroval-danilov.htmlРакурс
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), рассказал, какую проблему планируют рассмотреть во время нового заседания этого ведомства.
По словам Данилова, планируется проведение заседания СНБО по лесной отрасли. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Данилов отметил, что ситуация с этой отраслью в Украине является проблемной.
У нас на сегодняшний день лесная отрасль — это отрасль кумовства по нашим исследованиям, — подчеркнул секретарь СНБО.
Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое видение развития лесной отрасли, — добавил он.
Напомним, на последнем заседании СНБО, которое состоялось 20 августа, было решено ввести санкции в отношении народного депутата Андрея Деркача, основателя интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужвы, а также пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий.
Источник: «Украина 24»
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