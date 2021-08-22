Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, фото: посольство Германии в Украине

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Ракурс

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 — препарата AstraZeneca.

Посольство Германии в Украине сообщило об этом вчера, 21 августа, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что Украина — первая страна, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе — то есть не через международную инициативу COVAX. В целом Германия до конца года планирует предоставить нуждающимся в этом странам по меньшей мере 30 млн доз вакцины.

В посольстве отмечают, что Германия помогает Украине бороться с коронавирусом еще с начала пандемии. За это время Украина получила от Германии средства и оборудование на общую сумму 76 млн евро, в том числе:

в апреле 2020 года Германия передала ГСЧС Украины средства защиты на общую сумму около 175 тыс. евро;

в ноябре 2020 года Вооруженные сили Украины получили от Бундесвера медико-санитарные материалы на сумму около 130 тыс. евро;

в конце 2020 года Минздраву Украины были переданы 18 аппаратов искусственной вентиляции легких;

в конце 2020 года через UNICEF Ukraine профинансированы 100 кислородных аппаратов в пяти регионах на востоке Украины;

в июле 2021 года из World Health Organization Ukraine Украины переданы 234 тыс. хирургических масок.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор в Украину прибыли 17 млн доз вакцин от коронавируса четырех производителей — AstraZeneca, Sinovac, Pfizer и Moderna.