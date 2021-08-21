Песней «Мой друг» США поздравили Украину с Днем Независимости

https://racurs.ua/n159109-pesney-moy-drug-ssha-pozdravili-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti-video.html

Ракурс

Песней «Мой друг» дипломаты посольства США поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. Видеозапись опубликована на странице американского посольства в Фейсбук.

С приближением Дня Независимости Украины, украинские и американские сотрудники нашего посольского сообщества спели песню «Мой друг» украинской группы Kozak System в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание, — отметили представители Государственного департамента США.

На видео звучит пение дипломатов, также оно демонстрирует наиболее знаковые события сотрудничества Киева и Вашингтона, в частности совместные военные учения. Кроме этого, видеоролик показывает украинскую столицу, над которой развевается сине-желтый флаг.