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Ракурс
Песней «Мой друг» США поздравили Украину с Днем Независимости

Песней «Мой друг» США поздравили Украину с Днем Независимости (ВИДЕО)

21 авг 2021, 21:56
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Песней «Мой друг» дипломаты посольства США поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. Видеозапись опубликована на странице американского посольства в Фейсбук.

С приближением Дня Независимости Украины, украинские и американские сотрудники нашего посольского сообщества спели песню «Мой друг» украинской группы Kozak System в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание, — отметили представители Государственного департамента США.


На видео звучит пение дипломатов, также оно демонстрирует наиболее знаковые события сотрудничества Киева и Вашингтона, в частности совместные военные учения. Кроме этого, видеоролик показывает украинскую столицу, над которой развевается сине-желтый флаг.

Источник: Ракурс


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