22 августа — какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

https://racurs.ua/n159108-22-avgusta-kakoy-segodnya-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

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22 августа в мире отмечают Всемирный день мозга, в Украине — День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, а верующие Православной церкви чтят память апостола Матфея.

22 августа — 234-й день года (235-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 131 день.

Всемирный день мозга

День мозга был провозглашен в 2014 году Всемирной федерацией неврологии, основанной в 1957 году в Брюсселе. Мероприятия в этот день направлены на повышение осведомленности людей о важности здоровья мозга.

День ангела 22 августа

Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван, Герман, Мария, Маркиян, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.

День апостола Матфея

Православная церковь 22 августа чтит память святого Матфея — одного из учеников Иисуса, который стал апостолом. Матвей появился на свет в Вифлееме. Проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Евангелист обладал чудодейственными способностями — помогал больным. В народе считалось, что на Матфея вода в реках и озерах остывает — в воздухе уже начинает ощущаться осень.

Приметы 22 августа