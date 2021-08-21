22 серпня – яке сьогодні церковне свято та що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n159108-22-serpnya-yake-sogodni-cerkovne-svyato-ta-scho-ne-mojna-robyty.html

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22 серпня у світі відзначають Всесвітній день мозку, в Україні — День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, а віряни Православної церкви вшановують пам’ять апостола Матвія.

22 серпня — 234-й день року (235-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 131 день.

Всесвітній день мозку

День мозку було проголошено у 2014 році Всесвітньою федерацією неврології, заснованою у 1957 році в Брюсселі. Заходи в цей день спрямовані на підвищення обізнаності людей про важливість здоров’я мозку.

День ангела 22 серпня

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван, Герман, Марія, Маркіян, Матвій, Петро, Юліан, Яків.

День апостола Матвія

Православна церква 22 серпня вшановує пам’ять святого Матвія — одного з учнів Ісуса, який став апостолом. Матвій з’явився на світ у Вифлеємі, походив з коліна Юди. Проповідував у Юдеї та Єрусалимі. Євангеліст володів чудодійними здібностями — допомагав хворим. У народі вважалося, що на Матвія вода в річках і озерах остигає - в повітрі вже починає відчуватися осінь.

Прикмети 22 серпня