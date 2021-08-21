Піснею “Мій друг” США привітали Україну з Днем Незалежності

https://racurs.ua/ua/n159109-pisneu-miy-drug-ssha-pryvitaly-ukrayinu-z-dnem-nezalejnosti-video.html

Ракурс

Піснею «Мій друг» дипломати посольства США привітали Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності. Відеозапис опубліковано на сторінці американського посольства у Фейсбук.

З наближенням Дня Незалежності України, українські та американські працівники нашої посольської спільноти заспівали пісню «Мій друг» українського гурту Kozak System на честь дружби між народом України та США. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну — її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання, — зазначили представники Державного департаменту США.

На відео лунає спів дипломатів, також воно демонструє найбільш знакові події співпраці Києва та Вашингтона, зокрема спільні військові навчання. Також ролик показує українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий стяг.