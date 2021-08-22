Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, фото: посольство Німеччини в Україні

https://racurs.ua/ua/n159110-1-5-mln-doz-vakcyny-vid-koronavirusu-peredala-ukrayini-nimechchyna-foto.html

Ракурс

Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 — препарату AstraZeneca.

Посольство Німеччини в Україні повідомило про це вчора, 21 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що Україна — перша країна, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі — тобто не через міжнародну ініціативу COVAX. Загалом Німеччина до кінця року планує надати країнам, які цього потребують, щонайменше 30 млн доз вакцини.

У посольстві наголошують, що Німеччина допомагає Україні боротися з коронавірусом ще з початку пандемії. За цей час Україна отримала від Німеччини засоби та обладнання на загальну суму 76 млн євро, зокрема:

у квітні 2020 року Німеччина передала ДСНС України засобів захисту на загальну суму близько 175 тис. євро;

у листопаді 2020 року до Збройних сил України від Бундесверу надішли медико-санітарні матеріали на суму близько 130 тис. євро;

наприкінці 2020 року МОЗ України було передано 18 апаратів штучної вентиляції легень;

наприкінці 2020 року через UNICEF Ukraine профінансовано 100 кисневих апаратів у п’яти регіонах на сході України;

у липні 2021 року через World Health Organization Ukraine Україні передано 234 тис. хірургічних масок.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. З того часу до України прибули 17 млн доз вакцин від коронавірусу чотирьох виробників — AstraZeneca, Sinovac, Pfizer та Moderna.