Андрей Ермак, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n159117-skolko-ukraincev-esche-ostautsya-v-afganistane-rasskazal-ermak.html

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В Афганистане, захваченном боевиками движения «Талибан» еще находятся более 100 украинцев, их эвакуацию планируют провести в ближайшее время.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об этом во время брифинга в аэропорту «Борисполь», куда сегодня, 22 августа, прибыл военный самолет с более чем 30 эвакуированными из Кабула украинцами.

У нас в Афганистане остается еще более 100 украинцев. И в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации, — отметил Ермак.

Он заявил, что в свое время появится возможность обнародовать кадры, которые засвидетельствуют героизм, проявленный украинскими военными при проведении этой эвакуации.