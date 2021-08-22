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Ракурс
Андрей Ермак, фото: «Украинская правда»

Сколько украинцев еще остаются в Афганистане, рассказал Ермак

22 авг 2021, 12:14
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В Афганистане, захваченном боевиками движения «Талибан» еще находятся более 100 украинцев, их эвакуацию планируют провести в ближайшее время.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об этом во время брифинга в аэропорту «Борисполь», куда сегодня, 22 августа, прибыл военный самолет с более чем 30 эвакуированными из Кабула украинцами.

У нас в Афганистане остается еще более 100 украинцев. И в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации, — отметил Ермак.

Он заявил, что в свое время появится возможность обнародовать кадры, которые засвидетельствуют героизм, проявленный украинскими военными при проведении этой эвакуации.


Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели, — отметил он. — Людей эвакуировали практически из боевых действий.

Источник: Ракурс


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