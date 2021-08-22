Самый длинный флаг Украины развернули на границе Хмельниччины и Тернопольщины

Во время акции, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n159116-samyy-dlinnyy-flag-ukrainy-razvernuli-na-granice-hmelnichchiny-i-ternopolschiny.html

Ракурс

Рекорд Украины относительно самого длинного флага установили сегодня, 22 августа, утром.

На границе Тернопольской и Хмельницкой областей был развернут украинский флаг длиной 3 км. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что половину этого гигантского полотнища развернули на территории общины Скалы Подольской (Тернопольская область), вторую половину — на территории Гуковской общины (Хмельницкая область).

Развертывание началось на мосту через реку Збруч, на котором перед началом акции встретились делегации двух областей и обменялись караваями из нового урожая.

Рекорд зафиксирован представителем Книги рекордов Украины. Для проведения праздничного мероприятия пришлось перекрывать движение транспорта.

Напомним, в середине июля в Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь дня создания своей военной части развернули гигантский флаг Украины длиной 128 м.

Источник: «Суспільне»