Терри Гиллиам, скриншот видео

https://racurs.ua/n159115-sputal-ukrainu-s-rossiey-izvestnyy-rejisser-okonfuzilsya-vo-vremya-kinofestivalya.html

Ракурс

Терри Ґиллиам — знаменитый британский актер и режиссер — оконфузился во время Одесского кинофестиваля.

Он перепутал Украину с Россией. Об этом сообщает издание «7 канал Одесса».

На церемонии закрытия фестиваля 80-летний британский режиссер получил статуэтку премии фестиваля — «Золотого Дюка» — за вклад в киноискусство.

В своей речи после награждения Ґиллиам заявил, что советская кинолента «Броненосец «Потемкин» повлияла на его творчество и добавил, что был рад побывать в России и очень любит русских.

После этого стали раздаваться крики «Слава Украине!».

Затем режиссер поблагодарил, что его поправили, и объяснил свою ошибку «смущением» из-за атмосферы мероприятия.

Позже на странице фестиваля в социальной сети Фейсбук также появилось видео с обращением Ґиллиама, в котором он поблагодарил уже именно Украину.

Ґиллиам — режиссер таких известных кинолент как антиутопия «12 обезьян» и драма «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».

Источник: «7 канал Одесса»