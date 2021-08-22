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Терри Гиллиам, скриншот видео

Спутал Украину с Россией — известный режиссер оконфузился во время кинофестиваля

22 авг 2021, 10:58
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Терри Ґиллиам — знаменитый британский актер и режиссер — оконфузился во время Одесского кинофестиваля.

Он перепутал Украину с Россией. Об этом сообщает издание «7 канал Одесса».

На церемонии закрытия фестиваля 80-летний британский режиссер получил статуэтку премии фестиваля — «Золотого Дюка» — за вклад в киноискусство.

В своей речи после награждения Ґиллиам заявил, что советская кинолента «Броненосец «Потемкин» повлияла на его творчество и добавил, что был рад побывать в России и очень любит русских.

После этого стали раздаваться крики «Слава Украине!».

Затем режиссер поблагодарил, что его поправили, и объяснил свою ошибку «смущением» из-за атмосферы мероприятия.

Позже на странице фестиваля в социальной сети Фейсбук также появилось видео с обращением Ґиллиама, в котором он поблагодарил уже именно Украину.


Ґиллиам — режиссер таких известных кинолент как антиутопия «12 обезьян» и драма «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».

Источник: «7 канал Одесса»


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