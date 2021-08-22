Террі Гілліам, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159115-splutav-ukrayinu-z-rosiieu-vidomyy-rejyser-osoromyvsya-pid-chas-festyvalu-v-odesi.html

Ракурс

Террі Ґілліам — знаменитий британський актор та режисер — осоромився під час Одеського кінофестивалю.

Він переплутав Україну з Росією. Про це повідомляє видання «7 канал Одесса».

На церемонії закриття фестивалю 80-річний британський режисер отримав статуетку премії фестивалю — «Золотого дюка» — за внесок у кіномистецтво.

У своїй промові після нагородження Ґілліам заявив, що радянська кінострічка «Броненосець «Потьомкін» вплинула на його творчість і додав, що був радий побувати в Росії і дуже любить росіян.

Після цього почали лунати вигуки «Слава Україні!».

Потім режисер подякував, що його виправили, і пояснив свою помилку «збентеженістю» через атмосферу заходу.

Пізніше на сторінці фестивалю в соціальній мережі Фейсбук також з’явилося відео зі зверненням Ґілліама, в якому він подякував вже саме Україні.

Ґілліам — режисер таких відомих кінострічок як антиутопія «12 мавп» та драма «Страх і відраза в Лас-Вегасі».

Джерело: «7 канал Одесса»