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Ракурс
Террі Гілліам, скріншот відео

Сплутав Україну з Росією — відомий режисер осоромився під час фестивалю в Одесі

22 сер 2021, 10:58
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Террі Ґілліам — знаменитий британський актор та режисер — осоромився під час Одеського кінофестивалю.

Він переплутав Україну з Росією. Про це повідомляє видання «7 канал Одесса».

На церемонії закриття фестивалю 80-річний британський режисер отримав статуетку премії фестивалю — «Золотого дюка» — за внесок у кіномистецтво.

У своїй промові після нагородження Ґілліам заявив, що радянська кінострічка «Броненосець «Потьомкін» вплинула на його творчість і додав, що був радий побувати в Росії і дуже любить росіян.

Після цього почали лунати вигуки «Слава Україні!».

Потім режисер подякував, що його виправили, і пояснив свою помилку «збентеженістю» через атмосферу заходу.

Пізніше на сторінці фестивалю в соціальній мережі Фейсбук також з’явилося відео зі зверненням Ґілліама, в якому він подякував вже саме Україні.


Ґілліам — режисер таких відомих кінострічок як антиутопія «12 мавп» та драма «Страх і відраза в Лас-Вегасі».

Джерело: «7 канал Одесса»


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