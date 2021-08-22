В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: РІА «Новости»

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 21 серпня, було зафіксовано ще 1 тис. 3 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 45 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві -153;

Дніпропетровській області — 131;

Харківській області — 77;

Одеській області — 76;

Житомирській області — 52.

Госпіталізували за добу 701 хворого, одужали за результатами 21 серпня 236 осіб.

Коронавірусу за добу забрав життя 25 осіб.

За добу здійснено 38 тис. 102 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіла 2 млн 274 тис. 561 особа;

одужали 2 млн 200 тис. 999 пацієнтів;

померли 53 тис. 457 хворих.

Нагадаємо, Україна нещодавно отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від COVID-19 — препарату AstraZeneca.