В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: РІА «Новости»

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 21 августа, были зафиксированы еще 1 тыс. 3 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 45 детей и 17 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 153;

Днепропетровской области — 131;

Харьковской области — 77;

Одесской области — 76;

Житомирской области — 52.

Госпитализировали за сутки 701 больного, выздоровели по результатам 21 августа 236 человек.

Коронавируса за сутки унес жизни 25 человек.

За сутки проведены 38 тыс. 102 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболел 2 млн 274 тыс. 561 человек;

выздоровели 2 млн 200 тыс. 999 пациентов;

умерли 53 тыс. 457 больных.

Напомним, Украина недавно получила от Германии 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 — препарата AstraZeneca.,