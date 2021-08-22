Во время литургии, скриншот видео

https://racurs.ua/n159113-varfolomey-i-epifaniy-provodyat-liturgiu-na-territorii-sofii-kievskoy-video.html

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Патриарх Константинопольский Варфоломей, который находится с визитом в Киеве, и глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сегодня, 22 августа, возглавляют литургию, которая проходит на территории собора Святой Софии.

Литургия проходит возле здания собора под открытым небом. В ней, кроме священнослужителей ПЦУ, также принимают участие представители других православных церквей, в частности Константинопольской и Греческой. Поэтому во время богослужения, кроме украинского, также звучит и греческий язык.

Сегодня исторический момент, потому что впервые Вселенский патриарх, первый среди предстоятелей Церквей, прибыл в Украину, к нашей Поместной Церкви уже как к автокефальной, самостоятельной Церкви-Дочери, — подчеркивают в пресс-службе ПЦУ.

Богослужение началось в 9.00.

Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Киев. На следующий день в Михайловском Златоверхом соборе Киева прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю его прибытия в Украину.

Напомним, 21 августа Варфоломей встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.