Під час літургії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159113-varfolomiy-ta-epifaniy-provodyat-liturgiu-na-terytoriyi-sofiyi-kyyivskiy-video.html

Ракурс

Патріарх Константинопольський Варфоломій, котрий перебуває з візитом у Києві, та очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній сьогодні, 22 серпня, очолюють літургію, яка відбувається на території собору Святої Софії.

Літургія відбувається біля будівлі собору просто неба. У ній, окрім священнослужителів ПЦУ, також беруть участь представники інших православних церков, зокрема Константинопольської та Грецької. Тож під час богослужіння, окрім української, також лунає і грецька мова.

Сьогодні історична мить, бо вперше Вселенський патріарх, перший серед предстоятелів Церков, прибув до України, до нашої Помісної Церкви вже як до автокефальної, самостійної Церкви-Дочки, — наголошують у прес-службі ПЦУ.

Богослужіння розпочалося о 9.00.

Варфоломій 20 серпня прибув з візитом до Києва. Наступного дня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди його прибуття до України.

Нагадаємо, 21 серпня Варфоломій зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.