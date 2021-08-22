Під час акції, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n159116-naydovshyy-prapor-ukrayiny-rozgornuly-na-meji-hmelnychchyny-ta-ternopilschyny-foto.html

Ракурс

Рекорд України щодо найдовшого прапора встановили сьогодні, 22 серпня, вранці.

На межі Тернопільської та Хмельницької областей було розгорнуто український прапор довжиною 3 км. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що половину цього гігантського полотнища розгорнули на території громади Скали Подільської (Тернопільська область), іншу половину — на території Гуківської громади (Хмельницька область).

Розгортання розпочалося на мосту через річку Збруч, на якому перед початком акції зустрілися делегації двох областей та обмінялися короваями з нового урожаю.

Рекорд зафіксовано представником Книги рекордів України. Для проведення святкового заходу довелося перекривати рух транспорту.

Нагадаємо, в середині липня у Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на честь дня створення своєї військової частини розгорнули гігантський прапор України довжиною 128 м.

Джерело: «Суспільне»