Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час акції, фото: «Суспільне»

Найдовший прапор України розгорнули на межі Хмельниччини та Тернопільщини (ФОТО)

22 сер 2021, 11:50
999

Рекорд України щодо найдовшого прапора встановили сьогодні, 22 серпня, вранці.

На межі Тернопільської та Хмельницької областей було розгорнуто український прапор довжиною 3 км. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що половину цього гігантського полотнища розгорнули на території громади Скали Подільської (Тернопільська область), іншу половину — на території Гуківської громади (Хмельницька область).

Розгортання розпочалося на мосту через річку Збруч, на якому перед початком акції зустрілися делегації двох областей та обмінялися короваями з нового урожаю.

Рекорд зафіксовано представником Книги рекордів України. Для проведення святкового заходу довелося перекривати рух транспорту.

Під час акції, фото: «Суспільне»

Під час оголошення про встановлення рекорду, фото: «Суспільне»


Нагадаємо, в середині липня у Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на честь дня створення своєї військової частини розгорнули гігантський прапор України довжиною 128 м.

Джерело: «Суспільне»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів