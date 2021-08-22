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Ракурс
Андрій Єрмак, фото: «Українська правда»

Скільки українців ще залишаються в Афганістані, розповів Єрмак

22 сер 2021, 12:14
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В Афганістані, захопленому бойовиками руху «Талібан» ще перебувають понад 100 українців, їх евакуацію планують здійснити найближчим часом.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про це під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль», куди сьогодні, 22 серпня, прибув військовий літак із понад 30 евакуйованими з Кабулу українцями.

У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації, — зазначив Єрмак.

Він заявив, що свого часу з’явиться можливість оприлюднити кадри, котрі засвідчують героїзм, який українські військові проявили під час здійснення цієї евакуації.


Я думаю, що навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, — зазначив він. — Людей евакуювали практично з бойових дій.

Джерело: Ракурс


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