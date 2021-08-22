Скільки українців ще залишаються в Афганістані, розповів Єрмакhttps://racurs.ua/ua/n159117-skilky-ukrayinciv-sche-zalyshautsya-v-afganistani-rozpoviv-iermak.htmlРакурс
В Афганістані, захопленому бойовиками руху «Талібан» ще перебувають понад 100 українців, їх евакуацію планують здійснити найближчим часом.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про це під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль», куди сьогодні, 22 серпня, прибув військовий літак із понад 30 евакуйованими з Кабулу українцями.
У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації, — зазначив Єрмак.
Він заявив, що свого часу з’явиться можливість оприлюднити кадри, котрі засвідчують героїзм, який українські військові проявили під час здійснення цієї евакуації.
Я думаю, що навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, — зазначив він. — Людей евакуювали практично з бойових дій.