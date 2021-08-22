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Ракурс
Ангела Меркель, фото: «Мир тесен»

Меркель прибыла в Украину

22 авг 2021, 13:44
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Ангела Меркель, канцлер Германии, сегодня, 22 августа прибыла в Киев. В Украине она будет находиться с однодневным визитом.

Меркель уже приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата. Также в планах визита Меркель — в память о погибших во время Революции достоинства на Майдане Независимости. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

У Меркель в рамках официального визита уже началась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с Зеленским предстоит совместная пресс-конференция Зеленского и Меркель в Мариинском дворце.

Также у Меркель запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.


Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его сегодня в нарушение протокола не пропустили в аэропорт «Борисполь», где проходила официальная церемония встречи Меркель.

Источник: Deutsche Welle

Источник: Ракурс


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