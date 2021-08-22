Меркель прибыла в Украину

Ангела Меркель, фото: «Мир тесен»

https://racurs.ua/n159119-merkel-pribyla-v-ukrainu.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, сегодня, 22 августа прибыла в Киев. В Украине она будет находиться с однодневным визитом.

Меркель уже приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата. Также в планах визита Меркель — в память о погибших во время Революции достоинства на Майдане Независимости. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

У Меркель в рамках официального визита уже началась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с Зеленским предстоит совместная пресс-конференция Зеленского и Меркель в Мариинском дворце.

Также у Меркель запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его сегодня в нарушение протокола не пропустили в аэропорт «Борисполь», где проходила официальная церемония встречи Меркель.

Источник: Deutsche Welle