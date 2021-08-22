Меркель прибула до України

Ангела Меркель, фото: «Мир тесен»

https://racurs.ua/ua/n159119-merkel-prybula-do-ukrayiny.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, сьогодні, 22 серпня прибула до Києва. В Україні вона перебуватиме з одноденним візитом.

Меркель вже взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата. Також у планах візиту Меркель — вшанування пам’яті загиблих під час Революції гідності на Майдані Незалежності. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

У Меркель в межах офіційного візиту вже розпочалася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі із Зеленським має відбутися спільна прес-конференція Зеленського та Меркель у Маріїнському палаці.

Також у Меркель запланована зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поскаржився, що його сьогодні в порушення протоколу не пропустили до аеропорту «Бориспіль», де відбувалася офіційна церемонія зустрічі Меркель.

Джерело: Deutsche Welle