Меркель прибула до України

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Ангела Меркель, фото: «Мир тесен»
Меркель прибула до Україниhttps://racurs.ua/ua/n159119-merkel-prybula-do-ukrayiny.htmlРакурс
Ангела Меркель, канцлер Німеччини, сьогодні, 22 серпня прибула до Києва. В Україні вона перебуватиме з одноденним візитом.
Меркель вже взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата. Також у планах візиту Меркель — вшанування пам’яті загиблих під час Революції гідності на Майдані Незалежності. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
У Меркель в межах офіційного візиту вже розпочалася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі із Зеленським має відбутися спільна прес-конференція Зеленського та Меркель у Маріїнському палаці.
Також у Меркель запланована зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поскаржився, що його сьогодні в порушення протоколу не пропустили до аеропорту «Бориспіль», де відбувалася офіційна церемонія зустрічі Меркель.
Джерело: Deutsche Welle
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