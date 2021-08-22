Віталій Кличко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159118-klychko-poskarjyvsya-scho-yogo-ne-propuskaut-do-merkel-video.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва та голова КМДА, заявляє, що його не пропускають до зали офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль», куди сьогодні, 22 серпня, має прибути канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За словами Кличка, за протоколом він, як мер столиці, має зустрічати Меркель, як це було і під час її минулих візитів до Києва.

Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду, — зазначив Кличко. — Але таке в моїй практиці мера — вперше.

На опублікованому Кличко відео можна побачити, що охоронець відмовляється пропускати його, оскільки мера Києва «немає в списках».

Є режимні обмеження на даному об'єкті, — заявив представник охорони.



Меркель сьогодні має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, а на 14.00 у них запланована прес-конференція в Маріїнському палаці у Києві.