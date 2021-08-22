Виталий Кличко, скриншот видео

https://racurs.ua/n159118-klichko-pojalovalsya-chto-ego-ne-propuskaut-k-merkel-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева и глава КГГА, заявляет, что его не пропускают в аэропорт «Борисполь», куда сегодня, 22 августа, должна прибыть канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Кличко, по протоколу он, как мэр столицы, должен встречать Меркель, как это было и во время ее прошлых визитов в Киев.

Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду, — отметил Кличко. — Но такое в моей практике мэра — впервые.

На опубликованном Кличко видео можно увидеть, что охранник отказывается пропускать его, поскольку мэра Киева «нет в списках».

Есть режимные ограничения на данном объекте, — заявил представитель охраны.



Меркель сегодня должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на 14.00 у них запланирована пресс-конференция в Мариинском дворце в Киеве.