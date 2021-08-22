США просять Україну допомогти в евакуації з Афганістану, заявили у Зеленського

З аеропорту Кабула намагаються вилетіти тисячі людей, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n159120-ssha-prosyat-ukrayinu-dopomogty-v-evakuaciyi-z-afganistanu-zayavyly-u-zelenskogo.html

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США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану, владу в якому нещодавно захопили бойовики руху «Талібан», осіб, яким загрожує небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України Володимира Зеленського з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що Україна погодилася допомогти з вивезенням людей зі столиці Афганістану Кабулу з подальшим їх переміщенням до США чи інших країн.

Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні. Сполучені Штати також допомагають Українській державі в операціях з евакуації наших громадян, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, вранці до України прибув військово-транспортний літак, які привіз із Кабула 83 людини, серед них 31 українця. За інформацією влади, в Афганістані залишаються ще понад 100 громадян України, їх планують невдовзі евакуювати.