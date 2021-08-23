Меркель розповіла, чому не відвідає “Кримську платформу”

https://racurs.ua/ua/n159137-merkel-rozpovila-chomu-ne-vidvidaie-krymsku-platformu.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, під час візиту до Києва 22 серпня відповіла на запитання журналістів щодо своєї неучасті у міжнародному саміті «Кримська платформа», який стартує сьогодні. Політик запевнила, її відсутність на форумі не пов’язана з бажанням догодити Росії.

Ні, це не є свідченням цього… Анексія Криму, на мій погляд, є порушенням міжнародного права. Німецька сторона вважає, що це суперечить міжнародному праву. Щодо цього нічого не змінилося, — відповіла Меркель на останнє запитання представника ЗМІ на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Меркель також наголосила, що її відвідини Києва — це двосторонній прощальний візит.

Йдеться про те, щоб в межах мого візиту, який відбувається у часовій близькості (до «Кримської платформи» — ред.), інтенсивно обговорити питання мінського формату, питання газу. Тому домовились про двосторонній, і, якщо хочете, прощальний візит, бо очевидно, як федеральний канцлер я вже не приїду до Києва, — пояснила вона.



Раніше стало відомо, що Берлін змінив свого представника на саміті «Кримської платформи» — замість глави МЗС Німеччини Гайко Мааса до Києва приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр. Меркель запевнила, що заміна Мааса не пов’язана з Україною чи Росією, а з «вкрай важкою ситуацією в Афганістані».

Нагадаємо, українські експерти оцінюють візит Меркель до Києва позитивно. Деякі оглядачі переконані, що Меркель прагне реанімувати «нормандський формат» і відверто називає Росію учасником конфлікту. Разом з тим, російський геополітичний проект «Північний потік-2» продовжує залишатися спірним моментом у політиці Берліна. Водночас інші аналітики ігнорування Меркель «Кримської платформи» пов’язують із небажанням Німеччини «зайвий раз дратувати Путіна».