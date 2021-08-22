23 серпня — яке сьогодні свято і що не можна робити, фото - Укрінформ

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Ракурс

23 серпня в Україні відзначають День прапора, а віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія.

У понеділок, 23 серпня, іменини відзначають Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Панас, Сава, Фелікс.

Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

У 1939 році у Москві підписали пакт Молотова — Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.

У 1975 році 23 серпня відкрили метро в Харкові.

У 1989 році відбулася акція «Балтійський шлях», коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей. Він став найбільшим живим ланцюгом у світі.

У 1998 році в Україні встановили звання Героя України.

У Києві 23 серпня, у День державного прапора України, ветерани АТО та ООС піднімуть на флагшток найбільший стяг. У понеділок у столиці заплановані урочисті святкування.

День Державного прапора у столиці вперше пройде на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором. Крім того, саме з Печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць.

У країнах Балтії 23 серпня — це День пам’яті жертв сталінізму та нацизму (день чорної стрічки). Це траурний день на честь підписання пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року.

23 серпня святкуватиме день народження Сергій Жадан. Український письменник, поет, перекладач, громадський активіст народився цього дня у 1974 році.