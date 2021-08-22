23 августа — какой сегодня праздник и что нельзя делать

https://racurs.ua/n159136-23-avgusta-kakoy-segodnya-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

23 августа в Украине отмечают День флага, а верующие отмечают день святого Лаврентия.

В понедельник, 23 августа, именины отмечают Лаврентий, Роман, Вячеслав, Афанасий, Савва, Феликс.

Дата 23 августа вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками.

В 1939 году в Москве подписали пакт Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему, в котором Европу поделили по сферам влияния Третий Рейх и СССР.

В 1975 году 23 августа открыли метро в Харькове.

В 1989 году состоялась акция «Балтийский путь», когда жители Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь длиной почти 600 км — около двух миллионов человек. Она стала самой большой живой цепью в мире.

В 1998 году в Украине установили звание Героя Украины.

В Киеве 23 августа, в День государственного флага Украины, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой флаг. В понедельник в столице запланированы торжественные празднования.

День государственного флага в столице впервые пройдет на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом. Кроме того, именно с Печерских холмов украинский флаг видно из многих мест.

В странах Балтии 23 августа — это День памяти жертв сталинизма и нацизма (день черной ленты). Это траурный день в честь подписания пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

23 августа будет праздновать день рождения Сергей Жадан. Украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист родился этот день в 1974 году.