Генеральная репетиция парада в Киеве — фото и видео единения армии с народом, фото - Укринформ

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В Киеве 22 августа состоялась заключительная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Жители Киева тепло приветствовали военных, многие прохожие фотографировались с ними.

Пресс-служба Нацгвардии рассказала, что в третьей репетиции парада приняли участие парадные расчеты всех составляющих сил безопасности и обороны Украины, ветераны российско-украинской войны, а также военная техника и авиация.

Всего в центре столицы прошли более 5 тыс. военных, проехало 400 единиц оружия и техники, пролетело 50 летательных аппаратов.

После марша пешей колонны состоялся проезд механизированной колонны. Среди них были новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов.

В воздушной колонне над Киевом наряду с другими воздушными судами приняли участие два самолета АН-72 и вертолеты Airbus EC 225 LP Национальной гвардии Украины.

Кроме того, сегодня в Киеве на Днепре состоялась репетиция парада на воде.

А в Одессе прошла генеральная репетиция военно-морского парада, предшествующего торжественным мероприятиям к 30-й годовщине независимости Украины. В нем также приняли участие военные летчики.