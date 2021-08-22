Елизавета II грозит судом Меган Маркл и своему внуку Гарри, фото — The Sun

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Королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые якобы «неоднократно нападали» на королевскую семью.

По информации таблоида The Sun Елизавета II готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Гарри и Меган узнают о намерении и поймут, что повторные нападки недопустимы, — отмечает источник в королевской семье.

Сейчас юристы якобы проводят консультации с экспертами по поводу юридического тактирования клеветы.

Отмечается, что адвокаты планируют отправить предупреждение компании Penguin Random House, собравшейся опубликовать мемуары принца Гарри, которые он «пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».

В июле сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил большой аванс. Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.

Напомним, что отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем герцогиня Сассекском намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

Источник: The Sun