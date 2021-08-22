Киев ожидает тотальное перекрытие дорог 23-24 августа

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Автовладельцы и пешеходы в Киеве должны набраться терпения. В понедельник, 23 августа, будет запрещено движение транспорта по многим улицам столицы.

В КГГА сообщили, что неудобства для жителей столицы могут длиться с 22.00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа. Напомним, что 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», а 24 августа — военный парад и другие торжества.

Транспорт на время проведения мероприятий остановят на таких участках улиц:

Петровская аллея;

Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

Утром 23 августа до окончания мероприятий 24 августа перекроют улицу Михаила Грушевского (от Садовой до Крепостного переулка), Липскую (от Михаила Грушевского до Институтской).

Не проехать будет с утра 23 августа также на таких улицах:

улице Шелковичной (от Институтской до Михаила Грушевского);

Владимирской (от перекрестка Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко);

Рыльском переулке (от перекрестка Стрелецкой до Владимирской);

Ярославом Валу (от Ивана Франко до Владимирской);

Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка (кроме общественного транспорта);

Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала);

Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Леонтовича).

Ограничение движения коснется 23−24 августа и движения от моста Метро по Набережном шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровского спуска, улиц центра города столицы (Институтская, Михаила Грушевского, Крещатик, Богдана Хмельницкого, Майдан Независимости).

Также 23 августа закроют вход и выход на станции метро «Золотые ворота».

Киевская власть предупреждает о возможном временном приостановлении движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Кроме того, над Украиной запретили полеты на время проведения репетиций и празднования Дня независимости. Запрет будет действовать на территории отдельных регионов и городов.

Управление государственной охраны Украины сообщило в Facebook, что в эти дни воздушное пространство будет мониториться с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление).

Запрет на полеты распространяется на отдельные регионы Украины, в частности на Киев и область, часть Винницкой, Житомирской, Херсонской областей, на территорию Донбасса и оккупированного Крыма. Также точечно полеты запретят в отдельных городах.