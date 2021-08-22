Київ очікує тотальне перекриття доріг 23-24 серпня, фото - Українські Новини

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Автовласники і пішоходи у Києві мусять набратися терпіння. У понеділок, 23 серпня, буде заборонено рух транспорту низкою вулиць столиці.

В КМДА повідомили, що незручності для мешканців столиці можуть тривати із 22.00 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня. Нагадаємо, що 23 серпня у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», а 24 серпня — військовий парад та інші урочистості.

Транспорт на час проведення заходів зупинять на таких ділянках вулиць:

Петрівська алея;

Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Уранці 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня перекриють вулицю Михайла Грушевського (від Садової до Кріпосного провулка), Липську (від Михайла Грушевського до Інститутської).

Не проїхати буде від ранку 23 серпня також:

на вулиці Шовковичній (від Інститутської до Михайла Грушевського); Володимирській (від перехрестя Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка);

Рильському провулку (від перехрестя Стрілецької до Володимирської);

Ярославому Валу (від Івана Франка до Володимирської);

Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку (крім громадського транспорту);

Лисенка (від Богдана Хмельницького до Ярославого Валу);

Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Леонтовича).

Обмеження руху стосуватиметься 23−24 серпня руху від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, вулиць середмістя столиці (Інститутська, Михайла Грушевського, Хрещатик, Богдана Хмельницького, Майдану Незалежності).

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро «Золоті ворота».

Київська влада попереджає про можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.

Крім того, над Україною заборонили польоти на час проведення репетицій та святкування Дня незалежності. Заборона діятиме на території окремих регіонів та міст.

Управління державної охорони України повідомило у Facebook, що у ці дні повітряний простір буде моніторитися з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення).

Заборона на польоти поширюється на окремі регіони України, зокрема на Київ та область, частину Вінницької, Житомирської, Херсонської областей, на територію Донбасу та окупованого Криму. Також точково польоти заборонять в окремих містах.