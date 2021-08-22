Гетьмана з Комісії азартних ігор арештували, підозрюють хабар у 90 тис. доларів

Гетьмана з Комісії азартних ігор арештували

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Вищий антикорсуд узяв під варту виконувача обов‘язків голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотереї (КРАІЛ) Євгена Гетьмана. Альтернативою арешту є 5 млн грн застави.

Якщо цю суму внесуть, то на Гетьмана покладуть низку обов‘язків, у тому числі носити електронний браслет. Про таке рішення повідомила пре-служба ВАКС.

НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор 21 серпня. Детективи Антикорупційного бюро викрили його на одержанні неправомірної вигоди в 90 тис. дол. Строк дії запобіжного заходу триватиме до 18 жовтня 2021 року включно.

На момент затримання Гетьман виконував обов’язки голови КРАІЛ. За деякими даними, Гетьман ще й є чинним працівником Служби безпеки України і довіреною особою голови спецслужби Івана Баканова.

За версією слідства, Гетьман вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Для його викриття було залучено детективів «під прикриттям».

У ЗМІ писали, що є й інші учасники, які причетні до вимагання і одержанні неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Слідчі дії тривають.