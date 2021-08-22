Гетьмана из Комиссии азартных игр арестовали, подозревают взятку в 90 тыс. долларов

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Высший антикоррупционный суд взял под стражу исполняющего обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотереи (КРАИЛ) Евгения Гетьмана. Альтернативой ареста является 5 млн грн залога.

Если эту сумму внесут, то на Гетьмана возложат ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет. О таком решении сообщила пресс-служба ВАКС.

НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм 21 августа. Детективы Антикоррупционного бюро разоблачили его на получении неправомерной выгоды в 90 тыс. долл. Срок действия меры пресечения продлится до 18 октября 2021 года включительно.

На момент задержания Гетьман исполнял обязанности председателя КРАИЛ. По некоторым данным, он еще и действующий сотрудник Службы безопасности Украины и доверенное лицо главы спецслужбы Ивана Баканова.

По версии следствия, Гетьман требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Для его разоблачения были привлечены детективы «под прикрытием».

В СМИ писали, что есть и другие участники, причастные к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Следственные действия продолжаются.