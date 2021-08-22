Єлизавета II погрожує судом Меган Маркл і своєму онуку Гаррі — The Sun

https://racurs.ua/ua/n159134-ielyzaveta-ii-pogrojuie-sudom-megan-markl-i-svoiemu-onuku-garri-the-sun.html

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Королева Великої Британії Єлизавета II найняла команду адвокатів, щоб дати відсіч принцу Гаррі і Меган Маркл, які нібито «неодноразово нападали» на королівську сім’ю.

За інформацією таблоїду The Sun Єлизавета II готова піти в суд, але сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт.

Існує межа того, скільки вони будуть терпіти. Королеві і її сім’ї вже досить атак. Гаррі і Меган дізнаються про намір і зрозуміють, що повторні напади неприпустимі, — зазначає джерело в королівській родині.

Наразі юристи начебто проводять консультації з експертами щодо юридичного тактування наклепу.

Відзначається, що адвокати планують відправити попередження компанії Penguin Random House, що зібралася опублікувати мемуари принца Гаррі, які він «пише не як принц, яким народився, а як людина, якою став».

У липні, повідомлялося, що Гаррі домовився з видавництвом Penguin Random House про публікацію своїх спогадів і отримав великий аванс. Королівський біограф Анджела Левін стверджувала, що книга буде присвячена загибелі принцеси Діани.

Нагадаємо, що відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 роки після скандального інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. У ньому герцогиня Сассекська натякнула на расистські настрої деяких членів королівської сім’ї.

Джерело: The Sun