Генеральна репетиція параду у Києві — фото і відео єднання армії з народом, фото - Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159135-generalna-repetyciya-paradu-u-kyievi-foto-i-video-iednannya-armiyi-z-narodom.html

Ракурс

У Києві 22 серпня відбулася заключна репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Мешканці Києва тепло вітали військових, багато перехожих фотографувалися із ними.

Прес-служба Нацгвардії розповіла, що у третій репетиції параду взяли участь парадні розрахунки усіх складових сил безпеки та оборони України, ветеранів російсько-української війни, а також військова техніка й авіація.

Загалом у центрі столиці пройшли понад 5 тис. військових, проїхало 400 одиниць зброї та техніки, пролетіло 50 літальних апаратів.

Після маршу пішої колони відбувся проїзд механізованої колони. Серед них були нові й модернізовані зразки українських і закордонних оборонних комплексів.

У повітряній колоні над Києвом поряд з іншими повітряними суднами взяли участь два літаки АН-72 та гелікоптери Airbus EC 225 LP Національної гвардії України.

Крім того, сьогодні у Києві на Дніпрі відбулася репетиція параду на воді.

А в Одесі пройшла генеральна репетиція військово-морського параду, що передує урочистим заходам до 30-ї річниці незалежності України. У ньому також взяли участь військові льотчики.