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Генеральна репетиція параду у Києві — фото і відео єднання армії з народом, фото - Укрінформ

Генеральна репетиція параду у Києві — фото і відео єднання армії з народом

22 сер 2021, 21:40
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У Києві 22 серпня відбулася заключна репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Мешканці Києва тепло вітали військових, багато перехожих фотографувалися із ними.

Прес-служба Нацгвардії розповіла, що у третій репетиції параду взяли участь парадні розрахунки усіх складових сил безпеки та оборони України, ветеранів російсько-української війни, а також військова техніка й авіація.

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — УП

Загалом у центрі столиці пройшли понад 5 тис. військових, проїхало 400 одиниць зброї та техніки, пролетіло 50 літальних апаратів.

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — Укрінформ

Після маршу пішої колони відбувся проїзд механізованої колони. Серед них були нові й модернізовані зразки українських і закордонних оборонних комплексів.

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — УП

У повітряній колоні над Києвом поряд з іншими повітряними суднами взяли участь два літаки АН-72 та гелікоптери Airbus EC 225 LP Національної гвардії України.

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — УП

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — УП

Генеральна репетиція параду у Києві, фото — УП

Крім того, сьогодні у Києві на Дніпрі відбулася репетиція параду на воді.


А в Одесі пройшла генеральна репетиція військово-морського параду, що передує урочистим заходам до 30-ї річниці незалежності України. У ньому також взяли участь військові льотчики.

Джерело: Ракурс


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