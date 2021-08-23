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610 COVID-інфікованих виявили за добу, Київ — у лідерах

610 COVID-інфікованих виявили за добу, Київ — у лідерах (ІНФОГРАФІКА)

23 сер 2021, 08:58
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Коронавірус в Україні станом на ранок 23 серпня виявили у 610 осіб. Також 434 пацієнти одужали, а 17 — померли від ускладнень. З підтвердженням чи підозрою на гостре респіраторне захворювання вчора госпіталізували 425 осіб.

За добу 22 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 33, медпрацівників — три), — у понеділок повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві (164),

  • Чернівецькій області (52),

  • Одеській області (51),

  • Дніпропетровській області (44),

  • Запорізькій області (39).

Лабораторії зробили 19 тис. 631 тест на коронавірус методами ПЛР та ІФА. Загалом в Україні провели понад 11,8 млн ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні / РНБО


Від початку пандемії в нас зафіксували 2,27 млн випадків інфікування. Від ускладнень COVID-19 померли 53 тис. 474 українця.

Нагадаємо, старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено 8,2 млн щеплення. Хоча б одну дозу препарату імунопрофілактики від COVID-19 отримали вже 5 млн українців. Вакцинацію проводять 265 мобільних бригад з імунізації, 996 пунктів щеплення та 353 центри вакцинації населення.

Джерело: Ракурс


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