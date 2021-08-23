Зеленський перепросив за дії “деяких людей” з його оточення

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, перепросив у виборців за «деяких людей». Глава держави заявив, що йому соромно за дії певних осіб з його оточення.

За деякі кроки деяких людей, які є або були поруч зі мною, мені справді соромно. Вважаю, що якщо це невеликі промахи, то потрібно пробачити. Вони мають виправляти ситуацію і показувати це. Завжди потрібно давати людям другий шанс, якщо вони не злочинці, — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».

Разом з тим, президент визнав, що несе відповідальність за людей, котрих він привів в політику. Зеленський також визнав, що іноді ситуація з членами його команди б'є і по його рейтингу. Відповідаючи на запитання щодо скандального радника глави Офісу президента Тимофія Милованова, котрий раніше очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Зеленський назвав його хорошим фахівцем, який «іноді рефлексує і поводиться нестримано».

Що стосується (нардепа-«слугу» — ред.) Миколи Тищенка… Мені справді соромно за деякі його кроки. Він був неправий. Він має це розуміти. Він доросла людина і має сам нести відповідальність, — додав глава держави.



Водночас Зеленський позитивно оцінив рішення фракції «Слуга народу» дати куму Андрія Єрмака Тищенку другий шанс, оскільки «у нього є й інші сторони, він уболіває за багато речей в Україні».

Джерело: «Інтерфакс-Україна».