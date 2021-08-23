Прапор України замайорів у різних куточках світу — неймовірне відео

https://racurs.ua/ua/n159140-prapor-ukrayiny-zamayoriv-u-riznyh-kutochkah-svitu-neymovirne-video.html

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У День прапора, 23 серпня, президент Володимир Зеленський взяв участь в церемонії підняття державного стяга в географічному центрі України — селі Мар’янівка Черкаської області.

Вітаю всіх зі святом. Сьогодні нас об'єднає спільна дія, об'єднає спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і маємо піднімати Україну… З Днем державного прапора України! — сказав глава держави.

Водночас Міністерство закордонних справ у понеділок оприлюднило неймовірне відео, як у різних куточках світу українці разом із дипломатами відзначили День прапора.

З нагоди свята у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги, — йдеться в повідомленні.

Блакитно-жовтий прапор майорів у столицях Європи, Канаді, США, на півдні Африки, у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі ОАЕ та у мексиканській долині Теотіуакан. У Греції повітряна куля пронесла український стяг над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш прапор піднявся на найвищу будівлю.

Нагадаємо, сьогодні Україна святкує День прапора. Свято встановлено «задля вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України».