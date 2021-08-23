Драка активистов и полиции произошла на мероприятии с Зеленским

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Столкновения группы активистов с полицией произошли 23 августа в селе Марьяновка Черкасской области, где президент Владимир Зеленский сегодня открывал мероприятие по поднятию самого большого флага в географическом центре Украины.

Группа неизвестных лиц пыталась сорвать церемонию открытия самого большого флага. Они установили колонку и вели себя провокационно. Сейчас правонарушители задержаны. Устанавливаются обстоятельства, — сообщила пресс-служба управления патрульной полиции Черкасской области, пишет УНН.

В то же время представители «Национального корпуса» в своем Телеграм-канале указали, что инцидент произошел между правоохранителями и ветеранами российско-украинской войны, которые приехали на открытие арт-объекта «Сердце Украины» на Черкасщине.

Ветераны в автозаках, пока президент рассказывает о демократии — так сейчас происходит открытие инсталляции ко Дню государственного флага на Черкасщине. Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели поставить Зеленскому несколько вопросов, — говорится в сообщении Нацкорпуса.

Там также заявили, что силовики «с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов и задержала шесть человек».

Напомним, ранее в понедельник Офис президента сообщил, что Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в географическом центре Украины — селе Марьяновка Черкасской области.