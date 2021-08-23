Перспективы вступления Украины в ЕС оценила Еврокомиссия

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Перспективы вступления Украины в Европейский Союз оценил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По словам латвийского политика, Брюссель поддерживает работу Киева в направлении более тесной интеграции с Евросоюзом.

Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта, — рассказал Домбровскис в интервью для «РБК-Украина».

Вице-президент Еврокомиссии уверен, что вопрос расширения рядов ЕС нужно хранить в повестке дня, однако в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации Киева и Брюсселя.

На вопрос о том, возможно ли в ближайшие три-пять лет запуск процедуры членства Украины в Евросоюзе, он ответил:

Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы о расширении… к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы.

Вместе с тем Домбровскис не исключил, что «в какой-то момент консенсус внутри ЕС (по вступлению Украины — ред.) может быть достигнут».

Процесс европейской интеграции — это не спринт, это марафон. И важно сохранять последовательность, направление движения, помнить, что может потребоваться много лет, это вопрос того, как правильно распределить силы, — подытожил вице-президент Еврокомиссии.



Напомним, сейчас Брюссель осуществляет пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной в направлении так называемого «промышленного безвиза» с целью развития более тесных экономических отношений. Кроме этого, обсуждаются вопросы телекоммуникаций, торговой либерализации и ряд секторальных проектов по сотрудничеству в рамках таможни.

Источник: «РБК-Украина»