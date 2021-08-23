Перспективи вступу України до ЄС оцінила Єврокомісія

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Перспективи вступу України до Європейського Союзу оцінив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За словами латвійського політика, Брюссель підтримує роботу Києва у напрямку тіснішої інтеграції з Євросоюзом.

Що стосується вступу до ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами — відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з’являється дорожня карта, — розповів Домбровскіс в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Віце-президент Єврокомісії переконаний, що питання розширення лав ЄС потрібно зберігати на порядку денному, проте у короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію Києва і Брюсселя.

На запитання про те, чи можливий у найближчі три-п'ять років запуск процедури членства України в Євросоюзі, він відповів:

Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення… на жаль, це малоймовірно в найближчі роки.

Разом з тим Домбровскіс не виключив, що «в якийсь момент консенсус всередині ЄС (щодо вступу України — ред.) може з’явитися».

Процес європейської інтеграції — це не спринт, це марафон. І важливо зберігати послідовність, напрямок руху, пам’ятати, що може знадобитися багато років, це питання того, як правильно розподілити сили, — підсумував віце-президент Єврокомісії.



Нагадаємо, зараз Брюссель здійснює перегляд Угоди про асоціацію з Україною в напрямку так званого «промислового безвізу» з метою розвитку тісніших економічних відносин. Окрім цього, обговорюються питання телекомунікації, торговельної лібералізації та низка секторальних проектів зі співробітництва в рамках митниці.

Джерело: «РБК-Україна»