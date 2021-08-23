Сутички активістів і поліції сталися на заході із Зеленським

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Сутички групи активістів з поліцією сталися 23 серпня у селі Мар’янівка на Черкащині, де президент Володимир Зеленський сьогодні відкривав захід з підняття найбільшого прапора в географічному центрі України.

Група невідомих осіб намагалася зірвати церемонію відкриття найбільшого прапора. Вони встановили колонку та поводилися провокаційно. Наразі правопорушників затримано. Встановлюються обставини, — повідомила прес-служба управління патрульної поліції Черкаської області, пише УНН.

Водночас представники «Національного корпусу» у своєму Телеграм-каналі вказали, що інцидент стався між правоохоронцями та ветеранами російсько-української війни, які приїхали на відкриття арт-об'єкту «Серце України» на Черкащині.

Ветерани в автозаках, поки президент розповідає про демократію — так зараз відбувається відкриття інсталяції до Дня державного прапора на Черкащині. Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька запитань, — йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

Там також заявили, що силовики «із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів й затримала шістьох осіб».

Нагадаємо, раніше у понеділок Офіс президента повідомив, що Зеленський взяв участь в церемонії підняття державного стяга в географічному центрі України — селі Мар’янівка Черкаської області.