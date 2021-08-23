Окупація Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної спільноти — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n159145-okupaciya-krymu-stavyt-pid-sumniv-efektyvnist-mijnarodnoyi-spilnoty-zelenskyy.html

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Саміт «Кримська платформа» 23 серпня стартував у Києві. Президент Володимир Зеленський виступив із вступним словом на початку заходу.

Я щиро вітаю усі 46 делегацій-учасниць першого нашого саміту «Кримської платформи»… Ми думали, що питання територіального суверенітету, цілісності України є сталим… На жаль, ми помилялися… Від початку окупації Москва втричі збільшила військову присутність на території півострова… Раніше Крим був перлиною міжнародного туризму. Сьогодні півострів перетворюється на військову базу РФ… Крим зараз — це порохова діжка, — зазначив глава держави.

Зеленський також нагадав, що Росія розпочала війну й окупувала частину території України. За його словами, Крим нині перетворився на півострів, де грубо і системно порушуються права і свободи людини.

Без забезпечення належної безпеки у Чорному морі, нам навряд чи вдасться повернути Крим… Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації, — заявив Зеленський.

Він вказав, що Москва несе відповідальність за політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримування понад 100 політв’язнів, придушення свободи і віросповідання, цензуру ЗМІ, примусові демографічні зміни, призов українських громадян до армії РФ та пропаганду війни у школах.