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Ракурс
Оккупация Крыма ставит под сомнение международную эффективность - Зеленский

Оккупация Крыма ставит под сомнение международную эффективность — Зеленский

23 авг 2021, 12:08
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Саммит «Крымская платформа» 23 августа стартовал в Киеве. Президент Владимир Зеленский выступил со вступительным словом в начале мероприятия.

Я искренне поздравляю все 46 делегаций-участниц первого нашего саммита «Крымской платформы»… Мы думали, что территориальный суверенитет, целостность Украины является неизменной… К сожалению, мы ошибались… С начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на территории полуострова… Раньше Крым был жемчужиной международного туризма. Сегодня полуостров превращается в военную базу РФ… Крым сейчас — это пороховая бочка, — отметил глава государства.

Зеленский также напомнил, что Россия начала войну и оккупировала часть территории Украины. По его словам, Крым превратился в полуостров, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека.

Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море, нам вряд ли удастся вернуть Крым… Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации, — заявил Зеленский.

Он указал, что Москва несет ответственность за политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание свыше 100 политзаключенных, подавление свободы и вероисповедания, цензуру СМИ, принудительные демографические изменения, призыв украинских граждан в армию РФ и пропаганду войны в школах.


Таковы печальные реалии украинского полуострова Крым… Я буду делать все, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы, — подытожил глава государства.

Источник: Ракурс


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