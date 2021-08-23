Оккупация Крыма ставит под сомнение международную эффективность - Зеленский

https://racurs.ua/n159145-okkupaciya-kryma-stavit-pod-somnenie-mejdunarodnuu-effektivnost-zelenskiy.html

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Саммит «Крымская платформа» 23 августа стартовал в Киеве. Президент Владимир Зеленский выступил со вступительным словом в начале мероприятия.

Я искренне поздравляю все 46 делегаций-участниц первого нашего саммита «Крымской платформы»… Мы думали, что территориальный суверенитет, целостность Украины является неизменной… К сожалению, мы ошибались… С начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на территории полуострова… Раньше Крым был жемчужиной международного туризма. Сегодня полуостров превращается в военную базу РФ… Крым сейчас — это пороховая бочка, — отметил глава государства.

Зеленский также напомнил, что Россия начала войну и оккупировала часть территории Украины. По его словам, Крым превратился в полуостров, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека.

Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море, нам вряд ли удастся вернуть Крым… Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации, — заявил Зеленский.

Он указал, что Москва несет ответственность за политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание свыше 100 политзаключенных, подавление свободы и вероисповедания, цензуру СМИ, принудительные демографические изменения, призыв украинских граждан в армию РФ и пропаганду войны в школах.